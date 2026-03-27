Caso Lukaku, il Napoli ha pronta una multa. Contatto del giocatore col ds Manna
Il Corriere dello Sport nella sua versione odierna torna sul caso Romelu Lukaku, con l'attaccante che dopo aver rinunciato agli impegni della sua Nazionale contro Stati Uniti e Messico è comunque rimasto a lavorare in modo personalizzato in Belgio, ad Anversa, nello stesso centro in cui aveva portato avanti (proprio come De Bruyne) il percorso di recupero dall'infortunio.
Una decisione che il Napoli non ha preso bene, col quotidiano che parla di multa salata in arrivo per il centravanti al momento del suo prossimo rientro a Castel Volturno. Uno strappo che le diplomazie stanno cercando di risanare, con un contatto diretto ieri fra il direttore sportivo Giovanni Manna, il calciatore ed il suo entourage. Difficilmente Lukaku si vedrà al centro sportivo del Napoli alla ripresa con Conte, nella giornata di martedì. Più probabile invece una sua permanenza in Belgio fino alla fine della prossima settimana.
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