Capello: "Donnarumma fra i migliori al mondo. Pio Esposito giocatore vero ma decide Rino"

Nel corso dell'intervista concessa ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha parlato del match di ieri fra l'Italia e l'Irlanda del Nord soffermandosi sui singoli e partendo da Francesco Pio Esposito: "Giocatore vero - ha esordito -. Sa difendere palla, fare da sponda, saltare di testa. Kean e Retegui sono due tipi di attaccanti simili, mentre Pio può completare sia uno che l’altro. E infatti siamo andati meglio con lui in campo. Anche se il raddoppio lo ha firmato Kean con un bellissimo gol: controllo e diagonale perfetti".

Se farlo giocare dal primo minuto nella finale contro la Bosnia, il tecnico lascio decidere al ct: "Ci mancherebbe - ha proseguito -. Mi limito a osservare che Esposito è un complemento ideale sia per Retegui che per Kean".

In porta Donnarumma resta comunque un grande valore aggiunto per la nostra Nazionale anche se sui disimpegni di piede potrebbe comunque migliorare: "Gigio è uno dei migliori al mondo - ha concluso - se non il miglior portiere al mondo. Ma quando ha passato la palla agli avversari nel secondo tempo mi ha fatto venire un colpo. Ecco, immaginatevi un Kane o un Haaland al posto dell’attaccante dell’Irlanda del Nord in quella situazione".