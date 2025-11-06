TMW Inter, anche Elia Caprile in lista per il dopo Sommer: ma la valutazione è alta

Elia Caprile può essere il dopo Yann Sommer all'Inter? Sarà una questione di opportunità, perché il portiere piace molto a Piero Ausilio e a Giuseppe Marotta, con alcuni scout che hanno seguito le gesta fra i pali del Cagliari. Un profilo interessante poiché italiano e con uno stipendio decisamente abbordabile, nell'ottica di avere una presenza sempre più italiana e dei costi di gestione adeguati.

Il problema è però nella valutazione che ne fa il Cagliari, che lo ha riscattato solamente la scorsa estate dal Napoli. 8,5 milioni di euro con gli azzurri che lo hanno salutato tramite un comunicato stampa sul sito ufficiale. "La SSC Napoli comunica che il Cagliari Calcio ha esercitato il diritto di opzione, per l’acquisizione a titolo definitivo, alle prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile".

Questo perché Caprile ha avuto un ottimo rendimento e, soprattutto, ci sono diverse società interessate. Anche il Milan negli ultimi mesi lo ha fatto seguire, prima della decisione di Mike Maignan di rimanere fino alla scadenza contrattuale. Nel possibile domino dei portieri - incluso anche Carnesecchi dell'Atalanta, ma non solo - che si profila a giugno, Caprile è uno dei nomi caldi per occupare una delle caselle prestigiose dei nostri club di primo livello.