Ma che partita è? Olise fa 2-2 al Parc des Princes: il francese segna di potenza
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Una partita semplicemente fantastica. Il Paris Saint-Germain sperava di chiudere in vantaggio il primo tempo ma il Bayern Monaco trova il pareggio al 41'. Segna Michael Olise, che va via centralmente, entra in area e scarica una conclusione potente, che buca Safonov e si insacca sotto la traversa.
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