Bayern, Rummenigge parla chiaro: "Non esiste offerta al mondo che ci possa far privare di Olise"

Michael Olise si è consacrato come l'astro nascente del Bayern Monaco, con una stagione già da incorniciare con lo spaventoso bottino di 19 reti e 29 assist in 46 presenze. Numeri che hanno inevitabilmente acceso le sirene del mercato internazionale, scatenando speculazioni su un possibile addio estivo. Tuttavia, il club bavarese ha eretto un muro invalicabile: Karl-Heinz Rummenigge, pilastro del consiglio di sorveglianza, ha ribadito con fermezza l'incedibilità del francese ai microfoni di t-online.de, spegnendo sul nascere ogni velleità delle pretendenti.

Il riferimento alla mancata cessione di Ribery: il Bayern non si indebolisce

Per spiegare la posizione del club, Rummenigge ha evocato un precedente storico risalente al 2009, quando il Bayern rifiutò un’offerta record del Chelsea per Franck Ribéry. Quell'episodio sancì una regola aurea non scritta, valida ancora oggi: il Bayern non vende i propri top player se la loro assenza può danneggiare il potenziale tecnico della squadra. Nemmeno una proposta indecente da 200 milioni di euro sembrerebbe in grado di far vacillare la dirigenza, poiché per un profilo come quello di Olise "non esiste cartellino che possa farci battere ciglio".

L'elogio di Rummenigge verso il talento transalpino va oltre il rettangolo verde, sottolineando il contrasto tra l'estro "magico" in campo e una rara riservatezza fuori dai riflettori. "È un ragazzo d'oro, quasi schivo con i media, un’eccezione nel calcio moderno", ha commentato il dirigente. È proprio questo connubio tra umiltà caratteriale e onnipotenza tecnica a spiegare l'enorme amore dei tifosi verso Olise, ormai considerato un elemento intoccabile per il club campione di Germania.