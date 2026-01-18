"Ma chi abbiamo preso?": Roma, la panchina resta bocca aperta per il gol di Malen

La prima apparizione di Donyell Malen con la Roma è stato da uomo copertina contro il Torino. Un gol, per poco doppietta se non fosse stato per la rete annullata per fuorigioco di pochi centimetri, ma la punta olandese arrivata in prestito oneroso da 2 milioni di euro e diritto di riscatto a 25 milioni dall'Aston Villa ha già conquistato i tifosi giallorossi. E pure Gian Piero Gasperini è un suo fan.

In occasion della rete firmata al minuto 26, però, è emersa anche l'incredulità - con accezione positiva del termine - da parte della panchina della Roma. E DAZN ha prontamente recuperato un virgolettato che parla da solo: "Ma chi abbiamo preso?". Quanto basta per lasciar trasparire la meraviglia dei nuovi compagni di squadra di Malen di fronte al suo sigillo. Un controllo della palla da piedi fatati dopo un assist potente di Dybala, poi la palla in rete con piattone destro chirurgico.

Paulo Dybala, autore dell'assist che ha portato al centro del nuovo arrivato contro il Torino prima di andare a segno nel secondo tempo, ne ha parlato così: "Malen è un giocatore molto forte, d'esperienza anche nei movimenti. È facile trovarlo, nel gol ha fatto qualcosa da attaccante vero, uno stop... e lui ha tiro".

Devyne Rensch, suo compagno di squadra e connazionale olandese, ha rilasciato le prime impressioni nel post-partita: "Ho giocato con lui in Nazionale qualche anno fa. L'avevo notato subito, ha dei colpi da attaccante puro e per me è un top player e penso possa aiutare molto la nostra squadra. Sono molto contento sia arrivato Malen qui da noi".