Magia su punizione di Berisha, Okoye non impeccabile: il Lecce riapre la gara a Udine
Serve un episodio al Lecce per tornare in partita e tale arriva al 59'. I salentini beneficiano di un calcio di punizione, che Berisha trasforma alla grande approfittando anche di un Okoye certamente non insuperabile. Punteggio dunque sul 2-1 per l'Udinese, ultima mezzora tutta da vivere.
