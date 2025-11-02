Maignan ipnotizza Dybala! La Joya sbaglia un rigore, Milan ancora avanti con la Roma
Rigore sbagliato della Roma al minuto 81, Paulo Dybala cestina il potenziale 1-1 contro il Milan dagli undici metri. Mandato dal dischetto dal tocco di mano di Fofana su una punizione del subentrato Pellegrini, l'attaccante argentino si è fatto però ipnotizzare da Maignan, che ha intuito la traiettoria.
