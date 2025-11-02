Milan-Roma, danno e beffa: Dybala si fa male a calciare (e sbagliare) un rigore. Fuori
Oltre il danno, la beffa. Dopo il rigore sbagliato, che si è fatto parare da Maignan, l'attaccante Paulo Dybala ha dovuto subito lasciare il campo. L'argentino della Roma si è fatto male proprio nell'esecuzione dagli undici metri. Al suo posto Gasperini ha inserito Baldanzi, sul punteggio di 1-0 per il Milan.
