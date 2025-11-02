Il tempismo di Dybala che non fa felice Gasperini: primo errore su 19 rigori. E torna il problema del gol

E' una serata sfortunata, quella della Roma a San Siro. I giallorossi escono sconfitti e conseguentemente vengono agganciati dal Milan a 21 punti. Un ko maturato anche per "colpa" di Paulo Dybala, l'uomo di maggior classe della rosa di Gasperini. Sull'1-0 finale in favore dei rossoneri, infatti, pesa tantissimo il rigore sbagliato dalla Joya all'81esimo. Un errore che rappresenta una novità per l'argentino, a maggior ragione con la maglia della Roma.

Dybala - schierato dal 1' come falso nove - ha infatti sbagliato il suo primo calcio di rigore tra tutte le competizioni con la Roma su 19 tentativi; in generale, l'argentino non falliva un tiro dal dischetto in una gara ufficiale con un club dal 30 novembre 2021, con la Juventus contro la Salernitana. Insomma, Gasperini non sarà contento del tempismo con cui l'attaccante ha scelto l'occasione per il primo errore dal dischetto.

Inoltre, al danno si aggiunge la beffa. Dopo il rigore sbagliato, parato da Maignan, lo stesso Dybala ha dovuto subito lasciare il campo. L'argentino della Roma si è fatto male proprio nell'esecuzione dagli undici metri, sostituito da Baldanzi. Per altro, complice il rigore sbagliato, la Roma non ha trovato la rete in due delle ultime quattro gare di Serie A: tante volte quante nelle 30 precedenti. Un dato che riporta all'attualità uno dei temi ricorrenti in casa giallorossa in questa prima parte di stagione. "Abbiamo creato tanto, questa è la strada che vogliamo percorrere. Quando esci da partite così sei rammaricato per il risultato, ma anche fiducioso per fare punti giocando così", l'analisi di Gasperini in merito.