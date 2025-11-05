TMW Turci esalta Maignan: "Ora è molto più solido degli anni passati, cura i dettagli"

L'ex estremo difensore ed oggi preparatore dei portieri, Luigi Turci, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche del portiere del Milan, Mike Maignan.

Maignan decisivo con la Roma: ci si dimentica a volte di quanto sia forte?

"Gli addetti ai lavori conoscono bene le qualità di questo atleta. Si vede per me che sta lavorando in maniera più accurata, selettiva, curando i dettagli. Una cosa per me fondamentale. Secondo me si sta vedendo un portiere molto più solido dal punto di vista tecnico rispetto agli anni passati".

Milinkovic-Savic decisivo a ripetizione: che ne pensa?

"Le statistiche parlano di una media sui rigori parati che è altissima, sicuramente andrà ad abbassarsi per ovvi motivi, talmente è straordinaria in questo momento. Bisogna riconoscere a questo ragazzo che nel tempo ha maturato una consapevolezza di sé ed una personalità che trasmette agli altri. Sui rigori si vede la sua faccia tosta, lo spirito sbarazzino e piratesco che fa la differenza. Nei due casi in cui ha parato i rigori il Napoli ha fatto risultato, quindi è stato tutto giustamente più esaltato".

Su Sommer: che responsabilità ha sul gol di Giovane del Verona?

"Stiamo parlando di una situazione di una difficoltà estrema. Giovane è stato bravissimo, ha incrociato un tiro molto potente da distanza ravvicinata. Per assurdo dico che è stato bravo a toccare quella palla: molti non l'avrebbero nemmeno toccata".