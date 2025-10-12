Francia, a chi la fascia di capitano senza Mbappé? Un 'italiano' è il principale candidato

Kylian Mbappé non prenderà parte alla trasferta della nazionale francese in Islanda. L’attaccante del Real Madrid ha lasciato il ritiro di Clairefontaine venerdì sera, dopo aver subito un nuovo colpo alla caviglia destra durante la vittoria per 3-0 sull’Azerbaigian. Il capitano dei Bleus, autore di un gol e un assist prima di uscire all’83', seguirà la prossima partita dalla Spagna, dove continuerà il suo recupero per evitare rischi in vista degli impegni con il Real Madrid.

L’assenza di Mbappé riapre la questione della fascia di capitano, già oggetto di rotazione lo scorso autunno quando, in sua assenza, il ruolo era stato affidato a Tchouaméni, Kanté e Konaté. Tuttavia, nessuno dei tre sarà disponibile contro l’Islanda, costringendo Didier Deschamps a scegliere un nuovo leader per la prossima sfida.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, i principali candidati sono Mike Maignan e Dayot Upamecano. Il portiere del Milan, già capitano rossonero e dotato di forte personalità, sembra in netto vantaggio sul difensore del Bayern Monaco, più silenzioso ma costante nelle prestazioni. Maignan, che in passato non ha esitato a richiamare Mbappé nei momenti di tensione, rappresenta oggi il volto più autorevole di un gruppo solido e ambizioso. Tutto lascia pensare che sarà lui a indossare la fascia in Islanda, simbolo di una leadership ormai riconosciuta anche oltre i confini del club.