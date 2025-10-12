Francia, Deschamps annuncia: "Contro l'Islanda il capitano sarà Maignan"

L'infortunio di Kylian Mbappé, che ha costretto il capitano abituale della nazionale francese a lasciare il ritiro, ha aperto un piccolo interrogativo su chi avrebbe indossato la fascia nella prossima sfida contro l'Islanda. Per il commissario tecnico Didier Deschamps, tuttavia, non ci sono stati dubbi.

Intervenuto ai microfoni di Telefoot, l'allenatore dei Bleus ha dissipato ogni incertezza, annunciando con fermezza il nome del nuovo capitano. "Dunque il capitano abituale sarà assente domani in Islanda. Chi indosserà la fascia? Mike", ha risposto Deschamps senza esitazioni, riferendosi a Mike Maignan. Il tecnico ha poi precisato come la scelta fosse una naturale conseguenza di quanto accaduto in campo: "Ha già preso il suo posto quando Kylian è uscito venerdì".

Sarà dunque il portiere del Milan, a 30 anni e con 35 presenze in Nazionale, ad assumere per la prima volta dall'inizio di una partita il prestigioso ruolo di capitano della Francia. Una grande investitura per Maignan, che testimonia la fiducia totale di Deschamps nelle sue doti di leader e nel suo carisma all'interno dello spogliatoio. Il Milan e la Serie A si godono la crescita esponenziale del loro numero uno, ora leader anche della nazionale vice-campione del mondo.