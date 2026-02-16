Malen alla Roma colpaccio di gennaio: i 20 migliori acquisti invernali in Serie A dal 2000

Donyell Malen sta stupendo tutti per la potenza del suo impatto nel mondo della Roma e nell'universo della Serie A, nella quale è entrato di prepotenza pura, facendosi largo a suon di gol. Sono 5 le reti segnate dall'olandese in 5 apparizioni nel massimo campionato italiano, per un'irresistibile media di un gol ogni 78 minuti in campo con la Roma. Numeri che testimoniano un impatto straordinario e che fanno tornare alla mente i migliori acquisti di gennaio nella storia della Serie A, un elenco fatto di grandissimi nomi e nel quale Malen spera di trovare un posto.

La Top 20 dei migliori acquisti di gennaio in Serie A, rimanendo solo al 21° secolo, è un elenco di grandissimi nomi. In ordine di tempo, il primo 'colpaccio invernale' della Serie A dal 2000 in avanti risponde a Hidetoshi Nakata, che la Roma acquistò dal Perugia e che sarebbe divenuto uno degli uomini del 3° e fin qui ultimo Scudetto dei capitolini, quello del 2000/01. Quattro anni più tardi avrebbe invece lasciato l'altra sponda della capitale Dejan Stankovic, per andare all'Inter con cui avrebbe vinto tutto. E poi ancora, chi non ricorda il devastante impatto di Pato con il Milan? Da specificare come il brasiliano fosse stato preso già in estate, ma il Diavolo avesse dovuto attendere fino a gennaio per il compimento della maggiore età.

Entrando negli anni Dieci, ecco comparire un Barzagli che torna in Italia dal Wolfsburg per una manciata di migliaia di euro e sarà punto fermo di una difesa leggendaria come la BBC di quella Juventus, o il ritorno in Italia e al Milan di Mario Balotelli, che per un anno e mezzo sarà punto di riferimento rossonero prima di rientrare in Premier, col Liverpool. E poi dei centrocampisti come Nainggolan e Brozovic che hanno contribuito eccome alle sorti di Roma e Inter.

Tra gli ultimi nomi in ordine di tempo, si ritrovano probabilmente i più rumorosi. L'impatto di Salah alla Fiorentina nel gennaio 2015 è stato semplicemente devastante, tanto da garantirgli un immediato prosieguo di carriera nella Roma e un ritorno da eroe in Premier League, dove ha saputo vincere tutto col Liverpool. Ritorno da re anche quello di Zlatan Ibrahimovic al Milan, con un percorso terminato con lo Scudetto del 2022, acquisto da record infine quello di Dusan Vlahovic, che ha indotto la Juventus a spendere 80 milioni di euro per lui nel gennaio 2022. Dopo un inizio bruciante, però, la storia in bianconero del serbo ha vissuto una fase di stanca, fino all'attualità in cui sembra inevitabile il suo addio a costo zero.

I 20 MIGLIORI ACQUISTI DI GENNAIO IN SERIE A NEL 21° SECOLO

Hidetoshi Nakata dal Perugia alla Roma per 21,7 milioni di euro (2000)

Dejan Stankovic dalla Lazio all'Inter per 4 milioni di euro (2004)

Ronaldo dal Real Madrid al Milan per 7,5 milioni di euro (2007)

Giuseppe Rossi dal Manchester United al Parma in prestito (2007)

Pato dall'Internacional al Milan per 24 milioni di euro (2008)*

David Beckham dal Los Angeles Galaxy al Milan in prestito (2009)

Goran Pandev dalla Lazio all'Inter a costo zero (2010)

Maxi Lopez dall'FK Mosca al Catania per 3 milioni di euro (2010)

Andrea Barzagli dal Wolfsburg alla Juventus per 300mila euro (2011)

Mark van Bommel dal Bayern Monaco al Milan a costo zero (2011)

Antonio Cassano dalla Sampdoria al Milan per 3,3 milioni di euro (2011)

Mario Balotelli dal Manchester City al Milan per 20 milioni di euro (2013)

Jorginho dall'Hellas Verona al Napoli per 9,5 milioni di euro (2014)

Radja Nainggolan dal Cagliari alla Roma per 3 milioni di euro + 15 di riscatto (2014)

Marcelo Brozovic dalla Dinamo Zagabria all'Inter per 3 milioni di euro + 5 di riscatto (2015)

Mohamed Salah dal Chelsea alla Fiorentina in prestito (2015)

Milan Skriniar dallo Zilina alla Sampdoria per 5,2 milioni di euro (2016)

Simon Kjaer dal Siviglia al Milan in prestito più 3,7 milioni di euro (2020)

Zlatan Ibrahimovic dal Los Angeles Galaxy al Milan a costo zero (2020)

Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus per 80 milioni di euro (2022)