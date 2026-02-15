Malen fa un'altra doppietta: la Roma trova il gol del 2-1 a Napoli su rigore
La Roma si riporta in vantaggio in casa del Napoli. Wesley conquista un calcio di rigore per fallo di Rrahmani. Dal dischetto va Donyell Malen, su gentile concessione di Soulé: l'olandese batte Milinkovic-Savic dagli undici metri, si regala la seconda doppietta di fila. 1-2 al Maradona.
