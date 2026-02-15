Avellino-Pescara 0-1, le pagelle: Brugman decisivo, Meazzi una scheggia impazzita

AVELLINO-PESCARA: IL RISULTATO FINALE

AVELLINO

Daffara 5.5 - Poteva fare qualcosa di più sul gol di Brugman.

Cancellotti 6 - Dopo neanche 6’ prende un giallo pesante. Bravo però poi a gestirlo nel corso della partita tenendo sempre a debita distanza uno straripante Meazzi. Dal 60’ Palumbo 5.5 - Una conclusione dal limite e nulla più da un giocatore che poteva e doveva dare di più, soprattutto a livello di qualità in mezzo al campo.

Simic 5.5 - Perfetto fino a 5 minuti dalla fine, quando causa il fallo dalla cui punizione nasce il gol del Pescara.

Enrici 6 - Bene a gestire Di Nardo, impedendogli di rendersi in qualche modo pericoloso.

Missori 6 - Il migliore tra i suoi. Bene soprattutto in fase di spinta, da rivedere invece quella di copertura.

Sounas 5 - Boccheggia in fase difensiva, impreciso in quella di costruzione. Dal 72’ Insigne 5 - L’immagine della sua partita è una doppia conclusione sparata in curva.

Le Borgne 5 - Soffre gli inserimenti alle spalle dei trequartisti del Pescara. Il giallo pesa sulla scelta di Biancolino di sostituirlo. Dal 45’ Palmiero 5.5 - Bene in fase di intercettazione, ma per il resto non riesce a dare ritmo alla manovra dei suoi.

Besaggio 5 - Lento in fase di costruzione e vulnerabile in quella di copertura.

Sala 5 - Non riesce a dare la solita spinta, complice anche un Olzer che l’ha costretto agli straordinari.

Biasci 5 - Troppi errori tecnici. Da un giocatore come lui ci si aspetta molto di più. Dal 72’ Russo 5 - Avrebbe dovuto dare rapidità ed imprevedibilità all’attacco campano, ma invece è stato risucchiato dal vortice di frenesia ed imprecisione che ha colpito i suoi.

Patierno 5 - Come al solito si spende molto per la causa campana, ma il compito dell’attaccante è fare gol, e lui non timbra il cartellino dallo scorso aprile. Dal 60’ Pandolfi 5 - In 30 minuti e poco più ha toccato appena 8 palloni, e questo è tutto un dire.

Raffaele Biancolino 5 - Con i cambi ha provato a cambiare la partita, eppure in qualche modo l’ha fatto, ma in negativo, visto che nessuno ha inciso a dovere.

PESCARA

Desplanches 6 - Esce in lacrime. Non è stato praticamente mai impensierito nei suoi 34 minuti in campo. Dal 34’ Saio 6 - Rischia subito la papera non appena entrato. Per il resto viene impiegato pochissimo.

Letizia 6 - Svolge il compito senza troppe sbavature. Dal 76’ Gravillon 6 - Entra e fa il suo, rispondendo presente in un momento chiave della partita.

Bettella 6 - Annulla prima Patierno e poi Pandolfi, dando sicurezza a tutta la linea difensiva.

Capellini 6 - Prestazione di carattere, sofferenza ma soprattutto attenzione la sua.

Cagnano 6 - Da ex offre una prestazione di sostanza, non soffrendo praticamente mai le avanzate offensive dei suoi ex compagni. Dal 76’ Berardi 6 - Entra bene sgasando a più riprese sulla sinistra.

Valzania 6 - L’ultimo a mollare, anche quando la partita sembrava stesse viaggiando sui binari del pareggio. Anche se casuale, l’assist per il gol di Brugman è suo.

Caligara 6 - Costretto al cambio per un problema fisico dopo una mezz’ora quasi perfetta. Dal 29’ Brugman 7 - Il suo è il lampo che squarcia la partita. Gol non solo molto bello, ma anche pesante.

Fanne 6 - Sostanza, inserimenti e per alcuni versi anche qualità. Fanne è stato l’uomo in più del Pescara in mezzo al campo.

Olzer 6 - Prestazione positiva. Avrebbe meritato il gol, che poteva trovare se non avesse optato per una simulazione dentro l’area di rigore dell’Avellino.

Meazzi 6.5 - Una scheggia impazzita dal primo all’ultimo minuto. Causa diversi cartellini, quattro per la precisione.

Di Nardo 5.5 - Sciupa la possibile palla del vantaggio nel corso del primo tempo. Per il resto si vede pochissimo.

Giorgio Gorgone 7 - La decidono i suoi cambi, tutti azzeccati.