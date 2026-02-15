Costacurta su Hojlund: "Ndicka chiederà di riposare. Ma Malen è più avanti di lui"

Alessandro Costacurta, storico ex difensore del Milan e oggi opinionista per Sky Sport, è intervenuto nel post-partita di Napoli-Roma, terminata 2-2 e ha analizzato la prova dei due attaccanti di oggi: "Hojlund ha fatto un lavoro pazzesco come fa sempre, Ndicka chiederà di essere portato a riposare... Malen è micidiale, ha una tecnica in velocità... Guardate come ha lanciato Wesley in occasione del rigore".

Chi avrebbe preferito marcare oggi tra i due?

"Hojlund. Spalle alla porta forse deve ancora migliorare, lo stesso vale per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Malen mi sembra più avanti".