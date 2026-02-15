Pescara, Gorgone: "Ottimo primo tempo. Andare via con un punto sarebbe stato un peccato"

Nel post partita di Avellino-Pescara, sfida che ha visto i biancazzurri uscire vincitori di misura grazie a una rete di Brugman, il tecnico del Delfino Giorgio Gorgone è intervenuto ai microfoni di Rete 8 per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Di seguito le dichiarazioni: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Dobbiamo migliorare di qualità altrimenti è difficile. Anche oggi abbiamo avuto 17 occasioni. Il modulo lo conoscete. Andare via con un punto sarebbe stato un peccato. Sono contento per i ragazzi e per i tifosi che hanno avuto poche gioie. Avremo delle partite con squadre più vicine a noi, dobbiamo avere bene in chiaro il nostro percorso".

Sulla possibilità di giocare con la difesa a 4

Questa squadra era strutturata in un certo modo. Mi piace giocare a 4 ma non pensavo fosse adatta. Si può fare, potevo farlo prima ma ci dimentichiamo che nelle ultime 7-8 partite eravamo aggressivi. Non credo che il cambiamento sia dipeso dal modulo ma penso che la squadra abbia raccolto meno nelle ultime gare. Serve qualità. Insigne si sta allenando in maniera giusta, è un ragazzo eccezionale e potrà essere determinante quando starà bene".



Sull'abbraccio con la squadra dopo il triplice fischio

"Gorgone può essere contestato ma qualche vostro collega disse che la squadra non era con l'allenatore. Quando dite che la squadra non è con Gorgone la squadra vi risponde. Commentate l'allenatore. Meazzi ha fatto una partita strepitosa, i ragazzi hanno interpretato la gara. Credo che tutti i ragazzi che sono arrivati potranno darci una mano, devono solo crescere di condizione. Avevamo un solo slot, a volte sembro uno fuori di testa. Faraoni nel riscaldamento ha sentito un fastidio. Speriamo di recuperare anche Altare. Il percorso è giusto. Desplanches e Caligara domani faranno le analisi."