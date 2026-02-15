Serie C, pari in rimonta per la Virtus Verona. Potenza show nel Girone C

Succede di tutto nel match del Girone A. La Virtus Verona, sotto di due reti, riesce a completare una clamorosa rimonta contro il Lecco, chiudendo sul 2-2. La svolta arriva già al 14’, quando gli ospiti restano in inferiorità numerica. Nonostante l’uomo in più, però, la squadra veneta si ritrova sotto 0-2 e deve rincorrere. Nella ripresa cresce la pressione dei padroni di casa, che accorciano le distanze e continuano a spingere fino al recupero: al 92’ è Fanini a trovare il gol del definitivo pareggio, facendo esplodere lo stadio e completando una rimonta di carattere.

Nel Girone C, invece, non c’è stata praticamente partita. Il Potenza domina il Team Altamura e chiude la sfida con un netto 3-0. Anche qui l’episodio chiave arriva presto: al 19’ Falasca viene espulso, lasciando i pugliesi in dieci uomini. Da quel momento la gara prende una direzione precisa, con i lucani padroni del campo, capaci di gestire il possesso e colpire con continuità.

27ª GIORNATA – 14-15-16 FEBBRAIO 2026

GIRONE A

Domenica 15 febbraio

Triestina – Novara 0-1

70’ De Graca

Vicenza - Alcione Milano 0-1

90’+2’ Plescia

Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli 1-2

4’ Olonisakin (D), 58’ El Bouchataoui (P), 86’ Iotti (P)

Albinoleffe-Arzignano Valchiampo 2-0

45+3' Mandelli, 58' Parlati

Lumezzane-Giana Erminio 1-0

7' Caccavo

Trento-Pro Patria 2-0

75' Dalmonte, 80' Maffei

Lecco-Virtus Verona 2-2

21' Konate (L), 51' Metlika (L), 64' Zarpellon (VV), 92' Fanini (VV) - espulso Marrone (L) al 14'Lunedì 16 febbraio

Ore 20.30 – Cittadella - Renate

Ore 20.30 – Ospitaletto Franciacorta - Inter U23

Ore 20.30 – Pergolettese - Union Brescia

Classifica: Vicenza 66*, Union Brescia 50, Lecco 59*, Trento 44*, Alcione Milano 43*, Renate 42, Cittadella 39, Inter U23 39, Pro Vercelli 38*, Lumezzane 36*, Giana Erminio 35*, AlbinoLeffe 33*, Novara 32*, Arzignano Valchiampo 30*, Dolomiti Bellunesi 29*, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 20*, Pro Patria 16*, Triestina 4*

N.B. - * una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Domenica 15 febbraio

Bra – Ascoli 1-3

16’ Brambilla (B), 52’ Chakir (A), 55’ Galuppini (A), 82’ Gori (A)

Guidonia Montecelio – Forlì 2-2

7’ Macrì (F), 23’ Zuppel (G), 30’ Sannipoli (G), 49’ Palomba (F)

Livorno – Pianese 1-2

6’ Fabrizi (P), 34’ Bertini (P), 75’ Panaioli (L)

Ravenna - Juventus Next Gen 2-0

22’ Fischnaller, 35’ Bianconi

Sambenedettese – Torres 1-2

11’ Sorrentino (T), 57’ Eusepi (S), 67’ Zanandrea (T)

Perugia-Carpi 1-1

18' Riccardi (P), 76' Casarini (C)

Pontedera-Gubbio 1-1

3' Varone (G), 48' Faggi (P)

Lunedì 16 febbraio

Ore 20.30 – Pineto - Ternana

Ore 20.30 – Vis Pesaro - Campobasso

Riposa – Arezzo

Classifica: Arezzo 59, Ravenna 52**, Ascoli 50**, Juventus Next Gen 39**, Pianese 37**, Pineto 36*, Ternana 33*, Campobasso 33, Gubbio 33, Vis Pesaro 31*, Livorno 31*, Guidonia Montecelio 31, Forlì 30, Carpi 29**, Bra 25**, Sambenedettese 24**, Perugia 24**, Torres 23**, Pontedera 17.

N.B. - *una gara in meno

* una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 14 febbraio

Benevento – Latina 1-1

10’ Parigi (L), 60’ Tumminello (B)

Casarano – Casertana 3-2

2’ Casarotto (CE), 7’ Grandolfo (CA), 68’ Celiento (CA), 72’ Llano Massa (CE), 90’ Logoluso (CA)

Cavese – Salernitana 1-1

34’ Lescano (S), 90’ Minaj (C)

Cosenza - Audace Cerignola 3-0

26’ Moretti, 87’ Garritano, 90’+8’ Achour

Giugliano – Trapani 3-1

10 Motoc (T), 73’ Murilo (G), 90’+4’ D’Avino (G), 90’+8’ Balde (G)

Monopoli – Sorrento 1-0

66’ Scipioni

Foggia-Atalanta U23 0-1

58' Panada

Siracusa-Catania 1-1

35' D'Ausilio (C), 48' Di Paolo (S)

Picerno-Crotone 3-1

11' Bellodi (P), 34' Guadagni (P), 41' Gomez (C), 78' Baldassini (P)

Domenica 15 febbraio

Potenza-Team Altamura 3-0

23'/58' Felippe, 33' D'Auria - espulso Falasca (TA) al 19'

Classifica Benevento 61**, Catania 53**, Salernitana 50**, Cosenza 46**, Casertana 43**, Crotone 41**, Monopoli 40**, Audace Cerignola 39**, Team Altamura 36, Casarano 36**, Potenza 31, Atalanta U23 30**, Sorrento 30**, Picerno 29**, Cavese 28**, Latina 28**, Trapani 25, Giugliano 24**, Siracusa 23**, Foggia 22**.

N.B. - *una gara in meno

** una gara in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva