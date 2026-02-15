Roma, Malen: "Sapevo che potevo fare bene. Rigori? Non sono un grandissimo esperto"

Donyell Malen, attaccante della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta e il 2-2 contro il Napoli: "Se mi aspettavo un impatto così con l'Italia? Sapevo quali erano le mie qualità e sapevo che potevo fare bene".

Quali differenze ci sono con gli altri campionati in cui ha giocato?

"Certe volte c'è più spazio, certe volte ce n'è meno, ma è difficile segnare in qualsiasi campionato".

Adesso gioca in una posizione differente. Si trova meglio?

"Ho giocato in tanti ruoli, ma sono più pericoloso in questa posizione e credo che sia la migliore per me, è quella dove mi trovo meglio".

È un rigorista?

"Non sono un grandissimo esperto, ma posso segnare e posso fare bene".

Corre di meno da centravanti?

"Non direi meno, sono più intense, è un'interpretazione diversa".

Gasperini non voleva che rientrasse in difesa?

"Mi piaceva di più che io stessi lì davanti".