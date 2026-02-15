TMW Roma, a Napoli si ferma Wesley per infortunio: ecco la prima diagnosi

Finale amaro per Wesley nella sfida tra Napoli e Roma. L’esterno brasiliano ha dovuto lasciare il campo a circa quindici minuti dal termine dopo un duro contatto in area con Amir Rrahmani, azione che ha portato anche alla concessione del calcio di rigore.

Con la caviglia sinistra vistosamente fasciata, Wesley è rientrato immediatamente negli spogliatoi del Diego Armando Maradona, assistito da un fisioterapista. L’uscita dal terreno di gioco è stata lenta e difficoltosa, tra soste e smorfie di dolore che ora fanno scattare l’allarme in casa giallorossa.

L'esterno brasiliano, come raccolto dalla nostra redazione, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Intanto la Roma tornerà al lavoro domattina. Martedì, invece, Gasperini concederà un giorno libero alla squadra.