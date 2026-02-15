Avellino, Aiello: "Brutta partita. Le prossime saranno ore di confronto più che di riflessione"

Nel post partita di Avellino-Pescara, sfida che ha visto i campani uscire sconfitti per 0 a 1, il direttore sportivo degli irpini Mario Aiello è intervenuto ai microfoni di PrimaTivvù per commentare il momento che sta attraversando la squadra di Biancolino. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo fatto una brutta partita eravamo contratti. Prestazione non all’altezza c’è solo da chiedere scusa alla gente. Sicuramente quando fai una prestazione del genere siamo tutti responsabili, più che riflessione saranno ore di confronto. Terza sconfitta consecutiva sicuramente bisogna capire cosa non va. La costante dei gol subito si sta ripetendo da tempo ovviamente responsabilità di tutta la la squadra non del singolo reparto.

Ci troviamo ad affrontare un argomento nuovo, capire se è la tensione della partita o c’è altro. Quest’anno siamo stati abituati a gestire momenti di alti e bassi. L’equilibrio è quello che ci deve accompagnare sempre. In questa settimana non si è parlato della posizione del mister e non ho ancora incontrato D'Agostino visto che vediamo la partita in due posizioni diverse dello stadio".