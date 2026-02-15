Serie A, la classifica aggiornata: Roma quarta da sola, Napoli a -11 dall'Inter

Una bellissima partita quella tra Napoli e Roma, terminata 2-2. La squadra di Gasperini era passata in vantaggio subito nel primo tempo con Malen, ma Spinazzola aveva permesso ai padroni di casa di pareggiare a una manciata di minuti dall'intervallo. Nella ripresa sempre Malen, questa volta dal dischetto, aveva riportato avanti i giallorossi, con Alisson Santos che ha fissato il punteggio sul pari nel finale. I partenopei ora sono a -11 dall'Inter capolista, i capitolini invece staccano la Juventus e sono quarti da soli. Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 61 (25)

Milan 53 (24)

Napoli 50 (25)

Roma 47 (25)

Juventus 46 (25)

Atalanta 42 (25)

Como 41 (24)

Lazio 33 (25)

Bologna 33 (25)

Sassuolo 32 (25)

Udinese 32 (25)

Parma 29 (25)

Cagliari 28 (24)

Torino 27 (25)

Cremonese 24 (25)

Genoa 24 (25)

Lecce 21 (24)

Fiorentina 21 (25)

Pisa 15 (25)

Hellas Verona 15 (25)