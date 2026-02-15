Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: ultima in bianconero per Girelli?
Sarà Cristiana Girelli a guidare l'attacco della Juventus questo pomeriggio al fianco di Beccari e Cambiaghi. Per la numero 10 bianconera potrebbe essere l'ultima gara con la maglia del club di Torino viste le voci insistenti che la vogliono prossima al trasferimento in NWSL, il massimo campionato statunitense. Per il resto Canzi sceglie Thomas e Bonansea sulle corsie esterne e Pinto al fianco di Schatzer. Fra i pali c'è Rusek. La Lazio risponde con Monnecchi al fianco di Piemonte e Le Bihan in avanti. Queste le formazioni ufficiali:
Juventus (3-4-1-2): Rusek; Lenzini, Calligaris, Harviken; Thomas, Pinto, Schatzer, Bonansea; Beccari; Cambiaghi, Girelli. A disposizione: De Jong, Mallardi, Carbonell, Capeta, Brighton, Godo, Krumbiegel, Kullberg, Moretti, Perry, Rosucci, Vangsgaard. Allenatore Canzi
Lazio (4-3-3): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D’Auria, Oliviero; Goldoni, Benoit, Martin; Monnecchi, Piemonte, Le Bihan. A disposizione: Bacic, Karresmaa, Cafferata, Cesarini, Karczewska, Mancuso, Mesjasz, Simonetti, Visentin. Allenatore Grassadonia