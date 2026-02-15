Sambenedettese, Parigini: "Testa pesante, ma ne usciremo. Ai tifosi chiedo di starci vicino"

Dopo la sconfitta interna nello scontro diretto contro la Torres, l’attaccante della Sambenedettese Vittorio Parigini ha analizzato il momento della squadra in conferenza stampa.

Parigini ha spiegato anche il motivo del suo contributo realizzativo limitato: “Segno poco perché non sono un attaccante d’area, ma più un uomo assist. In ogni partita cerchiamo di dare il massimo. Come gruppo siamo forti, anche se i risultati in questo momento non lo dimostrano”.

L’esterno rossoblù ha richiamato un’esperienza personale per sottolineare la necessità di reagire: “A Siracusa abbiamo fatto zero punti nelle prime dieci partite, poi siamo riusciti a venirne fuori. A noi più esperti spetta dare qualcosa in più, trascinando i giovani. In questo momento la testa è pesante: San Benedetto è una piazza difficile, ma anche bellissima”.

Un passaggio importante è stato dedicato ai tifosi: “Dispiace vedere persone che non vengono allo stadio, ma le capisco. Chiedo a tutti di starci vicino fino alla fine. La squadra si tirerà fuori da questa situazione, anche se servirà pure un po’ di fortuna”.

Infine, l’aspetto mentale legato alla classifica: “Con questa posizione non siamo liberi di testa, dobbiamo toglierci le paure. Nel secondo tempo non avevamo nulla da perdere e le cose ci sono venute meglio", ha concluso.