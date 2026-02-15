Vihljamsdottir salva l'Inter nel recupero: 3-2 sul Parma nell'anticipo di Serie A Women
Un successo sofferto, ma pesantissimo quello dell'Inter in casa del Parma nella prima gara della domenica di Serie A Women. La squadra nerazzurra infatti va sotto nel finale del primo tempo a causa del gol della capitana ducale Ambrosi, ma poi recupera in due minuti poco prima dell'ora con le reti di Wullaert e Polli. Il Parma ha la forza di trovare il pareggio con Leskinen a cinque dalla fine, ma in pieno recupero Vihljamsdottir firma il tris nerazzurro che porta l'Inter a -2 della vetta in attesa della Roma.
SERIE A WOMEN, 14ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio
Como Women-Sassuolo 2-0
41’ Chidiac, 61’ Nischler
Ternana Women-Genoa 3-1
10’ Bahr (G), 28’ e 83’ rig. Pirone (T), 60’ Massimino (T)
Milan-Fiorentina 0-1
18’ Janogy
Domenica 15 febbraio
Parma-Inter 2-3
40’ Ambrosi (P), 57’ rig. Wullaert (I), 59’ Polli (I), 85’ Leskinen (P), 90’+3’ Vilhjamsdottir (I)
Juventus-Lazio ore 15:00
Roma-Napoli Women ore 18:00
Classifica - Roma 32, Inter 30*, Juventus 26, Napoli Women 23, Lazio 22, Fiorentina 21*, Como Women 20*, Milan 20*,Sassuolo 12*, Ternana Women 10*, Parma 9*, Genoa 7*
* una gara in più