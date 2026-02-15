È Pato o Piatek? Malen alla Roma si candida tra i colpi di gennaio più riusciti di sempre

Donyell Malen si sta abbattendo sulla Serie A come un ciclone e questa sera i suoi gol per poco non hanno permesso alla Roma di riuscire a sbancare un campo insidioso come quello del Napoli. Alla fine ai giallorossi non è riuscita l'impresa di espugnare il Maradona dopo più di un anno che nessuno ci riesce, almeno non in Serie A, ma in casa Roma i sorrisi che vedete sono da ricondurre alla presenza, finalmente, di una certezza in attacco.

Un centravanti così a Roma non si vedeva da tempo, diranno i più entusiasti, ma è bene ricordare come Dzeko abbia iniziato la sua bella esperienza capitolina stentando, mentre tanti altri attaccanti - non solo in giallorosso - abbiano visto calare il loro rendimento dopo una partenza fulminante che induceva a guardare le stelle. Di sicuro c'è che i numeri di Malen alla Roma fanno paura: 5 presenze in Serie A, 5 gol. Uno ogni 78 minuti, un impatto devastante valso già molti punti.

Gasperini gongola, c'è molto del suo zampino dietro l'individuazione e l'arrivo alla Roma di Malen. D'altronde l'allenatore di Grugliasco potrebbe rivelarsi artefice di uno dei colpi di gennaio più riusciti di sempre nella storia della Serie A, quello che ha portato nella Capitale d'Italia l'olandese, in prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto (fissato a 25, agevoli milioni) dall'Aston Villa.

Per impatto immediato e portata del trasferimento, riporta alla mente alcuni dei colpi di gennaio più riusciti in assoluto nella storia della Serie A: tornando qualche anno più indietro Pato al Milan, ma per rimanere in ambito Roma - per quanto qui il riferimento sia all'impatto avuto con la Fiorentina - soprattutto Salah. Come lui sputato fuori dalla Premier League e incompreso dall'Inghilterra, capace di rifarsi una carriera incantando l'Italia prima di tornarci e scrivere grandi imprese. Se Malen sarà capace di tanto, o si inserirà invece sulle scie di costosi centravanti che non hanno restituito quanto sperato stile Piatek al Milan o Vlahovic alla Juventus, solamente il tempo saprà dirlo. Per il momento intanto i tifosi e l'allenatore della Roma si godono il loro nuovo centravanti portato dall'inverno.