La Juventus non va oltre il pari con la Lazio: 0-0 nella seconda gara di Serie A Women
La Juventus non riesce a rispondere all’Inter e scivola a tre punti dal secondo posto con le inseguitrici che fanno sentire il loro fiato sul collo. La squadra bianconera, reduce dalle fatiche di Wolsfburg in Champions League, non va oltre il pari senza reti contro una Lazio che ora è quarta al pari del Napoli Women ad appena quattro lunghezze dalla formazione di Torino.
Per Cristiana Girelli più di un’ora in campo, per quella che potrebbe essere la sua ultima gara in Serie A Women con la maglia bianconera viste le voci che la vogliono prossima al trasferimento oltreoceano per giocare in NWSL, il massimo campionato statunitense.
SERIE A WOMEN, 14ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio
Como Women-Sassuolo 2-0
41’ Chidiac, 61’ Nischler
Ternana Women-Genoa 3-1
10’ Bahr (G), 28’ e 83’ rig. Pirone (T), 60’ Massimino (T)
Milan-Fiorentina 0-1
18’ Janogy
Domenica 15 febbraio
Parma-Inter 2-3
40’ Ambrosi (P), 57’ rig. Wullaert (I), 59’ Polli (I), 85’ Leskinen (P), 90’+3’ Vilhjamsdottir (I)
Juventus-Lazio 0-0
Roma-Napoli Women ore 18:00
Classifica - Roma 32*, Inter 30, Juventus 27, Napoli Women 23*, Lazio 23, Fiorentina 21, Como Women 20, Milan 20,Sassuolo 12, Ternana Women 10, Parma 9, Genoa 7
* una gara in meno