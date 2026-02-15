Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Polemiche Inter-Juventus, Gravina chiama Rocchi. Ecco cosa filtra dalla FIGC

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 19:38Serie A
Dimitri Conti
fonte Ivan Cardia

Continuano le tensioni tra i mondi di Inter e Juventus dopo gli episodi arbitrali che hanno segnato la partita di ieri sera, vinta alla fine per 3-2 dalla squadra nerazzurra. Nelle scorse ore per esempio John Elkann, amministratore delegato di Exor, ha telefonato al presidente federale Gabriele Gravina per far valere le ragioni della Vecchia Signora e far presente che il trattamento subito ieri sera, almeno lato bianconero, non è ammissibile, al contempo esprimendo il pieno appoggio al numero uno della FIGC per i suoi propositi di riforma del sistema arbitrale italiano.

Nel frattempo, il presidente della FIGC si è già confrontato con il designatore arbitrale Gianluca Rocchi sulla situazione specifica. Di sicuro non aiuta la fase di instabilità che si vive in queste settimane all'interno dell'AIA, in attesa del pronunciamento definitivo da parte della Corte Federale d'Appello nei confronti del presidente Antonio Zappi, per il momento inibito per 13 mesi in primo grado. Mercoledì 18 febbraio ci sarà il pronunciamento, con il rischio di commissariamento dell'AIA proprio da parte della FIGC, nel caso in cui venisse confermata la condanna.

In ogni caso Gravina ha chiarito a Rocchi che le ripetute simulazioni viste da parte dei protagonisti in campo di Inter-Juventus non aiutano e anzi inducono gli arbitri all'errore, non rappresentando una bella immagine per il calcio italiano. E in tal senso è stato sottolineato quanto sarebbe utile poter utilizzare VAR e tecnologia in generale anche per errori tanto marchiani. Nelle sedi opportune verrà valutato il tutto: a fine febbraio è in programma la svolta IFAB, che dovrebbe introdurre il VAR sui gialli, a partire dai Mondiali.

