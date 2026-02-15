Serie B, al Pescara basta un super Brugman a 5' dalla fine: 1-0 all'Avellino
Basta un gol al Pescara per imporsi al Partenio e portare a casa la vittoria che può valere la speranza di restare in categoria. A decidere la sfida contro l’Avellino è uno dei giocatori più esperti, Brugman, che a soli cinque minuti dalla fine del match fa deviare la sfida dai binari dello 0-0.
La salvezza resta ancora complicata per il Delfino: anche con questo risultato c’è da continuare a lottare per agguantare il treno dei playout.
25ª GIORNATA
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Catanzaro – Mantova 2-0
5’ Iemmello, 39’ Pontisso
Cesena – Venezia 0-4
36’ Busio, 45’+1’ Adorante, 62’ Hainut, 93’ rig. Lauberbach
Domenica 15 febbraio 2026
Bari – SudTirol 1-2
48’ Merkaj (S), 75’ aut. Mane (S), 80’ Rao (B)
Monza – Juve Stabia 2-1
2’ Mosti (J), 50’ Hernani (M), 63’ Petagna (M)
Spezia – Frosinone 0-2
37’ Kvernadze, 56’ Ghedjemis
Empoli – Reggiana 1-1
26’ rig Girma (R), 72’ Shpendi (E)
Avellino – Pescara 0-1
85’ Brugman
Classifica:
Venezia 53
Frosinone 52
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Carrarese 30
Padova 29
Empoli 29
Avellino 28
Sampdoria 29
Virtus Entella 25
Reggiana 25
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 18