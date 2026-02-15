Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Reggiana, Rubinacci: "Partita difficile contro avversario forte. Pareggio che dà continuità"

Oggi alle 21:19Serie B
Matteo Selli

Le parole del tecnico della Reggiana Lorenzo Rubinacci al termine della sfida contro l'Empoli terminata 1-1.

"È stata una partita difficile, contro un avversario forte, lo sapevamo anche nel prepartita. Un pareggio che dà continuità, che ci dà un punto in più, due partite e quattro punti. Questa è la cosa più importante, non è tanto importante oggi, ma quello che saremo domani dopo una partita così. Siamo stati sempre dentro, abbiamo masticato la partita con grande difficoltà, in momenti migliori e peggiori. Quando hai tre partite consecutive non sai mai che tipo di gamba hai, se ce l'hai sporca i primi 20 minuti e poi pulita dopo o viceversa. È una grande incognita, su un campo difficile, è una partita importante per tutte e due le squadre. Noi abbiamo fatto il nostro, siamo contenti"

