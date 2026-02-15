Livorno ko con la Pianese, Venturato protesta: "Gol regolare annullato, meritavamo il pari"

Dopo due vittorie consecutive, il Livorno cade in casa contro la Pianese. Una battuta d’arresto che lascia l’amaro in bocca a Roberto Venturato, soprattutto per un episodio che, a suo dire, avrebbe potuto cambiare il destino del match. Il tecnico amaranto non ha nascosto il proprio disappunto nel post gara:

“Dispiace che ci abbiano annullato un gol regolare - le sue parole riportate da Amaranta.it -. Al netto dei nostri errori, eravamo riusciti a recuperarla e il pareggio sarebbe stato meritato per quanto visto nella ripresa".

Venturato ha comunque riconosciuto le difficoltà della sua squadra, in particolare nella prima frazione: “Noi non siamo abituati a giocare tre partite in una settimana, anche dal punto di vista psicologico e nel primo tempo abbiamo commesso tanti errori".

Un passaggio anche sul giovane Mawete, finito sotto la lente dopo una prova opaca: "Non ha fatto una buona prestazione, ma è giovane e bisogna avere pazienza perché ha qualità", ha concluso.