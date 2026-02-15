Napoli, incontro fra Manna e l'agente di McTominay: sul piatto il rinnovo fino al 2030

Scott McTominay sarà uno dei grandi assenti della super sfida di questa sera al Maradona fra Napoli e Roma. Proprio nelle ore in cui il club azzurro deve fare i conti con l'ennesima assenza stagionale, questa volta del suo giocatore più rappresentativo, la dirigenza porta avanti le questioni legate al suo rinnovo del contratto in modo da renderlo sempre più simbolo tecnico e d'immagine della squadra.

Lo scrive il Corriere dello Sport che spiega come a inizio di questa settimana l'agente del centrocampista scozzese, Colin Murdock, sia sbarcato in Italia. Un primo incontro col direttore sportivo Giovanni Manna, si legge, è già andato incontro ed è servito per porre le basi del prolungamento dello scozzese il cui attuale accordo scadrà nel giugno del 2028.

Il Napoli ha tutta l'intenzione di programmare il futuro attorno a lui e in linea di principio sembra esserci una condivisione di intenti con l'entourage dell'ex Manchester United. Il prolungamento del contratto fino al 2030, insomma, sembra essere più che una semplice suggestione. Dopo l'incontro dei giorni scorsi è possibile che ce ne siano altri a stretto giro di posta, con McTominay che oltre ad essere il punto fermo del presente potrebbe diventare anche il simbolo del futuro del Napoli.