TMW Avellino, Biancolino verso l’esonero: pronto Pagliuca per la panchina

Scossone in casa Avellino. Dopo le ultime prestazioni deludenti e una classifica che non rispecchia le ambizioni di inizio stagione, la società irpina starebbe valutando seriamente l’esonero di Raffaele Biancolino.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, la decisione non è ancora ufficiale, ma le riflessioni in corso nelle ultime ore sembrano andare in una direzione chiara. Il rendimento altalenante e la difficoltà nel trovare continuità di risultati avrebbero spinto la dirigenza a interrogarsi sulla guida tecnica, con l’obiettivo di dare una sterzata immediata al campionato.

Al posto di Biancolino sarebbe pronto Guido Pagliuca, profilo esperto e ritenuto adatto per dare compattezza e nuova identità alla squadra. La scelta di un allenatore pragmatico e abituato a lavorare sulla solidità difensiva potrebbe rappresentare il tentativo di rimettere ordine in un gruppo che ha mostrato qualità, ma poca stabilità.

L'Avellino è uscito sconfitto dalla sfida di oggi contro il Pescara: decisivo un gol di Gaston Brugman all'85'.