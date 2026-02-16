Cittadella, Iori: "Serve continuità mentale. Con il Renate partita solida e compatta"

Alla vigilia della sfida di domani sera alle 20.30 contro il Renate, l’allenatore del Cittadella Manuel Iori ha fatto il punto in conferenza stampa, soffermandosi su condizione della squadra e aspetti mentali.

Sul fronte degli infortunati arrivano segnali incoraggianti: Diaw è recuperato, Pavan torna a disposizione, mentre Rizza sarà convocato nonostante un lieve fastidio. “Vorrei avere tutti pronti – ha spiegato Iori – ma serve ancora un po’ di tempo”.

L’allenatore granata ha poi analizzato il momento altalenante della squadra: “Il vero Cittadella è quello visto nella parte centrale del girone d’andata. Sembra però di essere sulle montagne russe: alterniamo picchi importanti a ricadute improvvise, anche dopo buone prestazioni. È soprattutto una questione mentale. Dobbiamo trovare continuità sotto questo aspetto. Ci stiamo lavorando molto, ma è fondamentale che i giocatori più esperti diano riferimenti di personalità e carattere ai più giovani”.

In vista del match, Iori chiede compattezza e solidità: “Dobbiamo fare quadrato e affrontare una squadra fisica e ben strutturata. Il Renate riparte con qualità e si difende molto bene. Se passa in vantaggio diventa difficile da affrontare, perché si abbassa e lavora tanto sotto la linea della palla”.

Infine, uno sguardo alla gestione delle energie in un periodo fitto di impegni: “A gennaio hanno rinforzato la rosa e hanno diverse soluzioni. Noi stiamo cercando di portare tutti alla migliore condizione, ma giocando ogni tre o quattro giorni è complicato lavorare sull’aspetto fisico. La partita stessa ti dà ritmo, mentre chi gioca meno deve mantenersi attraverso il lavoro nei giorni successivi”.