Malen, standing ovation dei tifosi della Roma a Torino. Debutta anche Robinio Vaz
Donyell Malen ruba già i cuori dei tifosi della Roma. All'esordio assoluto, tra l'altro nell'undici titolare contro il Torino, l'attaccante olandese atterrato tre giorni fa a Ciampino è andato subito in rete per il primo sigillo in giallorosso.
Qualcosa che i sostenitori della Roma hanno voluto premiare ampiamente, perlomeno da parte di chi era presente all'Olimpico Grande Torino: infatti è stata riservata una standing ovation del settore ospiti per la prestazione di Malen al momento in cui è uscito dal campo al 76' per favorire l'ingresso del secondo neo arrivato Robinio Vaz.
La descrizione del gol. Azione avvolgente della banda di Gasperini, Dybala salta un avversario aperto a destra, rientra sul mancino ma pensa bene di servire con una palla divina il neo arrivato olandese: controllo e piattone destro immediato di Malen, che supera Paleari e batte il Torino 1-0 al 27'.