Mantova, Modesto: "Orgoglioso della squadra, in dieci uomini abbiamo tenuto testa"

L’allenatore del Mantova, Francesco Modesto, ha espresso rammarico per l’approccio iniziale dei suoi nel match perso contro il Palermo al “Renzo Barbera”. Il tecnico ha evidenziato come alcuni episodi abbiano pesato sullo sviluppo della partita, sottolineando la qualità dell’avversario. Come riporta Stadio News, Modesto ha dichiarato che “il secondo gol si poteva evitare benissimo, loro hanno una forza importante e una squadra importante”, ammettendo che il doppio svantaggio ha condizionato l’andamento complessivo della gara. L’espulsione di Zuccon ha poi complicato ulteriormente la gestione tattica, inducendo il Mantova a difendersi con ordine e sacrificio.

Sul piano tecnico, Modesto ha difeso le sue decisioni relative al turnover, spiegando di aver voluto bilanciare le energie dopo l’impegno ravvicinato con la Carrarese. Il tecnico ha spiegato che “dovevo fare delle scelte, con la Carrarese avevamo spinto tanto. Oggi il Palermo ha finito la gara con tre giocatori con i crampi, anche loro hanno pagato sotto quel punto di vista”. L’allenatore ha espresso soddisfazione per la prova collettiva, definendo positivo l’impegno e la tenuta mentale della squadra, nonostante l’inferiorità numerica durata un tempo intero.

Nonostante la sconfitta, Modesto ha sottolineato la reazione dei suoi giocatori, giudicandola indicativa della forza mentale del gruppo. “Abbiamo giocato 45 minuti in dieci stando sempre in partita. Abbiamo avuto la forza di difenderci bene in tanti momenti”, ha commentato il tecnico, riconoscendo il valore dell’avversario e la difficoltà del contesto. Il Mantova ha anche provato a rientrare nel punteggio durante la seconda parte di gara, fino al rigore concesso ai rosanero. “Sfido chiunque ad andare sotto 2-0 in dieci contro il Palermo. L’ho visto spesso giocare in casa, ha vinto diverse partite con tre gol di scarto”, ha concluso Modesto, evidenziando la solidità della prestazione e l’atteggiamento costruttivo della squadra.