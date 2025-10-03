Real e Atletico si sfidano per Kobbie Mainoo: lui avrebbe chiesto la cessione al Man United

La giovane stella del Manchester United, Kobbie Mainoo, ormai ai margini del progetto tecnico, è finita nel mirino di alcuni dei più importanti club europei. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, è derby tra Real Madrid e Atletico Madrid, che - oltre a diversi club della Premier League - stanno monitorando con attenzione la sua situazione in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Dall’arrivo di Ruben Amorim sulla panchina dei Red Devils, la carriera del centrocampista inglese, classe 2005, sembra aver subito una battuta d’arresto. In questa stagione ha collezionato appena 190 minuti distribuiti in cinque presenze, troppo pochi per un talento del suo calibro. Di fronte a questo scenario, Mainoo avrebbe chiesto al club di essere ceduto in prestito già a gennaio per poter ritrovare minutaggio e continuità. A tal proposito, in estate già il Napoli, in particolare, era stato vicino a chiudere l’operazione nelle ultime fasi di mercato, ma l'affare non si è concretizzato.

Adesso le ultime notizie che arrivano dall'Inghilterra confermano che l’interesse intorno al giovane talento è destinato a crescere nelle prossime settimane, soprattutto se la sua situazione a Manchester non dovesse migliorare.