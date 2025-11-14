Dopo Italia e Arabia Saudita, Roberto Mancini riparte: i dettagli del suo sbarco in Qatar
Nuova avventura per Roberto Mancini. L'ex ct azzurro è infatti il nuovo allenatore dell'Al Sadd, club del Qatar che ha messo sul piatto un ricchissimo contratto per lui e per il suo staff. Mancini torna così a guidare un club dopo le precedenti esperienze con l'Italia e con l'Arabia Saudita.
Il tecnico ha firmato un contratto fino al prossimo giugno, con ingaggio da 4,5 milioni di euro netti più un'opzione per prolungare per ulteriori due stagioni, quindi fino al 2028. Nel caso in cui l'opzione dovesse attivarsi, lo stipendio attuale sarebbe raddoppiato toccando così i 9 milioni di euro netti all'anno.
Con Mancini che trova panchina, restano comunque tanti gli allenatori in giro per il mondo attualmente senza impiego. Questo l'elenco:
Mario Anselmi (40 anni, Argentina)
Davide Ballardini (61 anni, Italia)
Pierpaolo Bisoli (58 anni, Italia)
Laurent Blanc (59 anni, Francia)
Vitor Bruno (42 anni, Portogallo)
Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)
Stefano Colantuono (63 anni, Italia)
Eugenio Corini (55 anni, Italia)
Luca D'Angelo (54 anni, Italia)
Roberto D'Aversa (50 anni, Italia)
Massimo Donati (44 anni, Italia)
Lucien Favre (67 anni, Svizzera)
Urs Fischer (59 anni, Svizzera)
Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)
Marco Giampaolo (58 anni, Italia)
Luca Gotti (58 anni, Italia)
Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)
John Heitinga (41 anni, Olanda)
Adi Hutter (55 anni, Austria)
Jurgen Klinsmann (61 anni, Germania)
Bruno Lage (49 anni, Portogallo)
Moreno Longo (49 anni, Italia)
Joachim Low (65 anni, Germania)
Walter Mazzarri (64 anni, Italia)
Francesco Modesto (43 anni, Italia)
Thiago Motta (43 anni, Italia)
Alessandro Nesta (49 anni, Italia)
Gary O'Neil (42 anni, Inghilterra)
Guido Pagliuca (49 anni, Italia)
Fabio Pecchia (52 anni, Italia)
Vitor Pereira (57 anni, Portogallo)
Stefano Pioli (60 anni, Italia)
Ange Postecoglou (60 anni, Australia)
Graham Potter (50 anni, Inghilterra)
Brendan Rodgers (52 anni, Inghilterra)
Marco Rose (49 anni, Germania)
Leonardo Semplici (58 anni, Italia)
Quique Sanchez Flores (60 anni, Spagna)
Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)
Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)
Dejan Stankovic (47 anni, Serbia)
Igor Tudor (47 anni, Croazia)
Erik ten Hag (55 anni, Olanda)
Edin Terzic (42 anni, Germania)
Jon Dahl Tomasson (49 anni, Danimarca)
Mark van Bommel (48 anni, Olanda)
Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)
Patrick Vieira (49 anni, Francia)
Xavi (45 anni, Spagna)
Zinedine Zidane (53 anni, Francia)
