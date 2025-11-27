Roberto Mancini, allenatore dell'Al Sadd fino a giugno. Non allenava un club da 6 anni

Chissà se Roberto Mancini sta ripensando a quello che è successo negli ultimi mesi. Dopo avere lasciato l'Arabia Saudita, da selezionatore della Nazionale, è tornato in zona - ma in Qatar - come allenatore dell'Al Sadd. Ha firmato un contratto fino al prossimo giugno, con ingaggio da 4,5 milioni di euro netti più un'opzione per prolungare per ulteriori due stagioni, quindi fino al 2028. Nel caso in cui l'opzione dovesse attivarsi, lo stipendio attuale sarebbe raddoppiato toccando così i 9 milioni di euro netti all'anno.

Una scelta fatta dopo che la Juventus ha scelto Luciano Spalletti, mentre l'Atalanta ha preferito Raffaele Palladino. Era presente a Marsiglia, quando i bergamaschi giocava contro l'Olympique, una presenza che sembrava quasi un presagio. Poi il gol di Samardzic ha salvato la panchina di Ivan Juric, ma non per molto tempo.

Era da sei anni che Mancini non allenava un club. Cioè lo Zenit San Pietroburgo, dopo 45 partite giocate e solamente 11 mesi, prima di accettare la corte della nazionale italiana. La vittoria di Euro2020 è stato un suo grande merito, considerando che non ha mai perso una partita fra qualificazioni e fase finale, vincendole tutte (seppur ai rigori con Spagna e Inghilterra). Oggi Roberto Mancini compie 61 anni.