Manfredi: "Disposti a investire sul Maradona, ma anche a vendere lo stadio al Napoli"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato quest’oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli a margine della manifestazione “Casa Corriere”: “Napoli è una città storicamente ponte di pace, sia per la sua posizione sia per la sua capacità di accoglienza. A Napoli ognuno si sente a casa indipendentemente dalla sua razza o la sua religione. Sono stati tre giorni difficili sotto il profilo climatico, con alcuni danni, ma grazie al lavoro continuo delle nostre squadre abbiamo ripristinato tutta la viabilità cittadina, e ne approfitto per ringraziare tutte le nostre squadre.

Sullo stadio abbiamo una posizione chiara, siamo disposti ad investire sul “Maradona” e se la società volesse farlo in proprio siamo pronti a discuterne. Abbiamo l’interesse a fare le cose per il bene della squadra e della tifoseria, siamo anche disposti a vendere lo stadio come accaduto a Milano. Qualora ci fosse questa disponibilità noi non ci tireremo indietro, ma siamo un ente pubblico quindi una situazione del genere andrebbe seguita con cura. Questo è un momento molto importante per Napoli, il pil della città cresce di più rispetto alle altre città italiane. Vogliamo creare lavoro e ricchezza per favorire uno sviluppo che Napoli merita. Siamo una grande capitale europea quindi dobbiamo creare sempre nuove opportunità per crescere insieme”.