Milan-Lazio, i convocati di Sarri: tornano Castellanos e Dele-Bashiru
Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida contro il Milan in campionato, ha diramato la lista dei convocati. Dopo essere stato reinserito in lista, al posto di Hysaj, torna a disposizione dell'allenatore anche Dele-Bashiru, mentre non è presente Danilo Cataldi, dopo l'infortunio riportato in settimana. Presente tra i convocati anche Castellanos, recupero molto importante per i biancocelesti.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel.
Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli.
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino.
Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.
