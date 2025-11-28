Amoroso: "La mia Udinese oggi lotterebbe per lo Scudetto. Zaniolo? Viene sempre sostituto..."

Marcio Amoroso ha parlato al Messaggero Veneto di Parma-Udinese, la prossima sfida di campionato che vede coinvolte due delle squadre per le quali ha giocato in Italia: "La rosa che è stata costruita non è da squadra che deve limitarsi alla salvezza. Con questo organico Runjaic deve superare il muro dei 50 punti".

Il calcio di oggi: "Oggi sono Atalanta e Bologna le squadre che stanno cercando di disturbare le big. Però fatemi dire una cosa: l’Udinese di allora oggi lotterebbe per lo scudetto. Il calcio è cambiato, si preferisce puntare sulla fisicità piuttosto che sulla qualità e così molte partite risultano inguardabili".

I due riferimenti dei bianconeri di Runjac: "Zaniolo e Atta. Non mi spiego perché il primo venga sempre sostituito. Capisco la scelta nelle prime partite quando magari la condizione non è al top, ma ormai sono passati tre mesi dall’inizio del campionato e io sostengo che i giocatori bravi devono restare in campo dall’inizio alla fine a meno che non siano loro a chiedere il cambio. Sabato con il Bologna togliendolo è stato mandato un messaggio di resa alla squadra. Zaniolo non è né Zico né Totò, ma è degno di indossare la maglia numero 10 dell’Udinese