Manfredini: "Più fiducia nei giocatori italiani. Il Genoa si salverà, vedo squadre più in difficoltà"

Il doppio ex della sfida di domenica prossima al "Ferraris" fra Genoa e Sassuolo Thomas Manfredini ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX del match: "Il Genoa ha tutto da giocarsi perché deve raggiungere un obiettivo importante. Se si salveranno? Sì, vedo delle squadre più in difficoltà". All’ex difensore piace molto il lavoro di Daniele De Rossi sulla panchina rossoblù: "Come comunicazione e comportamento si vede che era un campione. Farà carriera".

Venendo al discorso della Nazionale, Manfredini sottolinea come il livello si sia abbassato "quando avevi dei campioni nella pressione si divertivano. A livello di campo la squadra ha reso meno di quello che poteva". Ma da dove ripartire? "Bisognerebbe avere più fiducia nei giocatori italiani, mettendo un limite agli stranieri e dando ai giovani bravi la possibilità di allenarsi con i giocatori forti".