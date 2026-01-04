Milan in corsa scudetto, Marchegiani: "Allegri ha dovuto fare le nozze coi fichi secchi"

Inter, Milan e Napoli, avendo vinto le rispettive partite in programma nel weekend, si sono staccate da Roma e Juventus avendo anche una partita in meno rispetto a queste due avversarie. Sembra essere a tre dunque la lotta scudetto, con i rossoneri di Allegri a recitare il ruolo dell'outsider visto il punto di partenza dopo la scorsa stagione decisamente inferiore rispetto a nerazzurri e partenopei (che invece l'anno scorso si sono giocate il campionato fino alla fine). In più, il Milan ha dovuto fare i conti con un considerevole numero di infortuni in questi mesi.

Ne è convinto anche Luca Marchegiani che, nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, per rendere omaggio alla compagine milanista e al lavoro del suo tecnico nonostante tutte le difficoltà si è lanciato nella seguente espressione: "Allegri ha dovuto fare le nozze coi fichi secchi". In seguito, riferendosi ai vari giocatori mancati in questi mesi - da Leao a Pulisic ad altri -, ha aggiunto: "Non è che ce li ha avuti sempre a disposizione".