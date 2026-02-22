Polemiche sul gol del Parma contro il Milan, Marchegiani: "Portieri oggi non più tutelati"

Sta facendo e farà discutere a lungo il gol di Mariano Troilo a San Siro, decisivo per permettere al Parma di imporsi sul campo del Milan e probabilmente anche in ottica Scudetto, considerando che con la sconfitta dei rossoneri l'Inter si porta a +10 in classifica.

Un gol, quello di Troilo, che nasce sugli sviluppi di una punizione di Nicolussi Caviglia dalla fascia ed è originato da una possibile carica su Maignan da parte di Valenti, oltre che da un contrasto aereo al limite tra lo stesso Troilo e Bartesaghi. Inizialmente l'arbitro Piccinini aveva dato fallo, ma su suggerimento del VAR ha rivisto l'azione e modificato la scelta.

Dell'episodio ha così parlato dagli studi di Sky Sport l'ex portiere Luca Marchegiani: "Una volta veniva tutelato il movimento del portiere in area. Valenti non usa le mani, credo sia quello il motivo per cui hanno deciso di correggere la prima chiamata dell'arbitro, che aveva dato fallo. Sicuramente Maignan è disturbato da Valenti".