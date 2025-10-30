Spalletti alla Juventus, Di Canio consiglia: "Ora ci vuole chiarezza e un sistema definito"

È il giorno di Luciano Spalletti alla Juventus. La Signora è pronta a ripartire dopo l'addio a Igor Tudor ed il tecnico di Certaldo è l'uomo scelto per voltare pagina, magari una volta per tutte.

Ma cosa potrà portare nell'immediato Spalletti alla Juventus? L'ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport ha detto la sua in merito. Queste le sue parole: "Cosa deve dare Spalletti? Serve un sistema ben definito. Se vuoi fare partecipi tutti i componenti della rosa serve un 433. Hai le coppie in tutti i ruoli: gli esterni, le mezzali, le punte, i difensori centrali. E così non giochi con i 3 dietro che è difficile. Saresti più coperto e puoi liberare la giocata di un centrocampista. Così includi tutti tranne Kostic che puoi adattare".

Poi aggiunge dal punto di vista del gruppo: "Ci vuole chiarezza, Yildiz così cerca di fare troppo, devi dargli delle certezze col 433 e fare due movimenti e basta. Devi togliere la confusione all’inizio. Spalletti non è scemo, sa di non avere l’eccellenza, deve mandare in campo un buon prodotto per battere le squadre che sono inferiori alla Juve. L’errore di Tudor è stato non accontentarsi e frustrarsi pretendendo l’eccellenza da una squadra che non gliela poteva dare. E così ha iniziato a sperimentare troppo e andare in confusione".