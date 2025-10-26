...con Pasquale Marino
"Il Napoli ha dimostrato carattere. Giocare e vincere così, contro l'Inter che è in grande condizione, vuol dire dimostrare carattere, grinta e determinazione". Così a TuttoMercatoWeb.com Pasquale Marino, allenatore, ex tra le altre di Udinese, Spezia e Salernitana.
La vittoria del Napoli ha un nome: Antonio Conte.
"Parte da lui, sì. Nel bene e nel male i responsabili siamo sempre noi allenatori. Conte ha saputo portare ad una condizione tecnica e mentale di alto livello"l
Non ha giocato Lucca...
"Una sorpresa. Ma il Napoli ha dimostrato grande forza fisica e mentale, nonostante qualche infortunio di troppo. McTominay è tornato a fare ciò che faceva l'anno scorso e ha fatto una grande prestazione".
Chi vincerà lo Scudetto?
"C'è molto equilibrio. La Juve sembra meno brillanti di Napoli, Inter, Milan e Roma. Ma c'è ancora tanto equilibrio".
La Roma oggi ha un'occasione importante.
"Sulla carta il turno è favorevole alla Roma. Ma poi possono capitare risultati sorprendenti. Guardate il Pisa contro il Milan".
E la B, mister?
"Il Monza sta risalendo. La sorpresa è il Modena: è forte, da playoff. Ma è lì, primo con merito. E anche contro l'Empoli ha dimostrato di essere forte".
Per lo Spezia una vittoria importante...
"Una grande risposta. Si percepisce l'unione della squadra con l'allenatore. D'Angelo ha lavorato bene e non meritava di essere messo in discussione".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.