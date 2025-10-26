...con Pasquale Marino

"Il Napoli ha dimostrato carattere. Giocare e vincere così, contro l'Inter che è in grande condizione, vuol dire dimostrare carattere, grinta e determinazione". Così a TuttoMercatoWeb.com Pasquale Marino, allenatore, ex tra le altre di Udinese, Spezia e Salernitana.

La vittoria del Napoli ha un nome: Antonio Conte.

"Parte da lui, sì. Nel bene e nel male i responsabili siamo sempre noi allenatori. Conte ha saputo portare ad una condizione tecnica e mentale di alto livello"l

Non ha giocato Lucca...

"Una sorpresa. Ma il Napoli ha dimostrato grande forza fisica e mentale, nonostante qualche infortunio di troppo. McTominay è tornato a fare ciò che faceva l'anno scorso e ha fatto una grande prestazione".

Chi vincerà lo Scudetto?

"C'è molto equilibrio. La Juve sembra meno brillanti di Napoli, Inter, Milan e Roma. Ma c'è ancora tanto equilibrio".

La Roma oggi ha un'occasione importante.

"Sulla carta il turno è favorevole alla Roma. Ma poi possono capitare risultati sorprendenti. Guardate il Pisa contro il Milan".

E la B, mister?

"Il Monza sta risalendo. La sorpresa è il Modena: è forte, da playoff. Ma è lì, primo con merito. E anche contro l'Empoli ha dimostrato di essere forte".

Per lo Spezia una vittoria importante...

"Una grande risposta. Si percepisce l'unione della squadra con l'allenatore. D'Angelo ha lavorato bene e non meritava di essere messo in discussione".