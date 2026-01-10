TMW Mario Balotelli all'Al Ittifaq: la prima immagine con la nuova maglia

Mario Balotelli ha scelto di salutare l'Italia. Questa mattina l'attaccante, svincolato dopo l'avventura dello scorso anno al Genoa, è partito da Bergamo con direzione Dubai, dove nelle prossime ore firmerà il suo contratto da 2 anni e mezzo con l'Al Ittifaq, club di seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti grazie alla regia di Epic Sports Italy.

"Dall'Italia qualche chiamata è arrivata, abbiamo provato a trattare. Però il calcio penso che sia cambiato. Ci sono altri giocatori, altri giovani ed è giusto che si dia spazio anche a loro. A 35 anni sono comunque più forte degli altri (ride ndr), però è giusto che abbiano spazio anche per la Nazionale a cui auguro il meglio", sono state le parole di Balotelli ai cronisti presenti all'aeroporto.

Intanto, in attesa della presentazione delle prossime ore a Dubai, Supermario si è già fatto immortalare con la sua nuova maglia.