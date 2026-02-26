Paolo Montero sarà l'allenatore di Balotelli. Guiderà l'Al Ittifaq di Dubai

Paolo Montero sarà l'allenatore di Mario Balotelli. A dare l'annuncio Andrea Fulco, figura di riferimento del club di Dubai che ha peraltro portato già a vestire la maglia giallonera Mario Balotelli: "Orgoglioso di annunciare un passo fondamentale per il nostro progetto. Accogliamo Paolo Montero come nuovo allenatore dell’Al Ittifaq: una vera leggenda del calcio che ha scelto di sposare la nostra visione" sono state le sue parole.

Nei giorni scorsi avevamo riportato di una risoluzione in atto con la Juventus da parte di Montero. Alla guida della Next Gen bianconera per parte della stagione 2024/25, Montero era ancora sotto contratto con la società torinese e domani dovrebbe risolvere il contratto per poi firmare col suo nuovo club.